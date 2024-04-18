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Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark'ta gün boyu sürecek kutlamalara çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl HayatPark'ta düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar, 23 Nisan Salı günü saat 13.15'te kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Etkinlikler kapsamında mini disco, bubble show, köpük balon makinesi, bilim show ile Kazakistan Dans Topluluğu ile dans okullarının gösterileri gerçekleştirilecek. Tiyatro ve jonglör gösterilerinin de yer alacağı etkinlikler saat 19.30'da Özgür Afacan Müzik Kutusu Orkestrası'nın konseriyle sona erecek.

Başkan Kotan, herkesi etkinliklere davet ederek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Konyaaltı Belediyesi olarak HayatPark'ta kutlayacağız. Kortej ile başlayacak olan kutlamalar kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Konyaaltı halkımızı 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.