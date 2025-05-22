Konyaaltı Sahili Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Konyaaltı Sahili Yaz Sezonuna Hazır

22.05.2025 13:56
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Güvenli ve konforlu bir tatil için çeşitli bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yaza hazır

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirerek, Konyaaltı Sahili'nden vatandaşların güvenli, temiz ve konforlu şekilde yararlanabilmesi için sahili baştan sona elden geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahilinde yer alan soyunma kabinleri, cankurtaran kuleleri, duş alanları ve tuvaletleri baştan sona elden geçirdi. Ahşap yürüyüş yolları yenilenirken, oturma alanlarının bakım ve boyamaları da tamamlandı. Öte yandan metal korkuluklardan çocuk oyun gruplarına, sahil duvarlarından aydınlatma direklerine kadar birçok noktada ekipleri bakımlarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar büyük oranda bitti

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi, çim alan oluşturulması ve bitki bakımları yapılırken, sulama altyapısında da yenilendi. Cankurtaran hizmetinin vazgeçilmezi olan kulelerin kurulumu yapılırken, duş ve soyunma alanlarının alt yapı onarımları da tamamladı.

Günde 100 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürü Pelin Şahin, Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonunda resmi olmayan verilere göre günlük ortalama 100 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek "Ekiplerimiz sezon öncesi vatandaşlarımızın sahilden konforlu ve güvenli bir şekilde faydalanmaları için hazırlık ve bakım çalışmalarını tamamladı. Sahilin 7 kilometrelik uzunluğu içerisinde 37 noktada cankurtaran kulemiz, yaklaşık 60 noktada soyunma kabini ve giyinme ünitemiz, 137 noktada duş ünitemiz ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda da ahşap yürüyüş yollarımız bulunuyor. Peyzaj alanlarımızda sıklıkla kullanılan yaklaşık 3700 adet elektrik aydınlatma direği ve armatürümüz var. Bunların tüm bakımlarını gerçekleştirildi. Peyzaj alanlarının devamlılığını sağlamak için hem tuzluluğa hem de kuraklığa dayanıklı bitki ve çim türleriyle yenilendi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika

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