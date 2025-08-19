Konyada Sahte Kimlikle Yakalanan Kadına 18 Yıl Ceza

Konya'da, hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, sahte kimlikle yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Kadın, başka biri adına düzenlenmiş eski tip kimlik kartını ibraz etti. Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, parmak izi sorgusunda kadının F.S. (51) olduğunu tespit etti.

F.S'nin Kırıkkale'de yakın akrabayı öldürmek, Denizli'nin Çardak ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iftira suçlarından arandığı, hakkında toplam 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

F.S'nin 2007 yılı haziran ayında eşini evinde tabancayla öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı öğrenildi.