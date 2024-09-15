Koop-İş'ten Üyelere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koop-İş'ten Üyelere Ücretsiz Eğitim Desteği

Koop-İş\'ten Üyelere Ücretsiz Eğitim Desteği

Koop-İş Sendikası, üyelerinin çocuklarına dijital eğitim desteği sunmaya başladı.

15.09.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle yürüttüğü işbirliğiyle üyelerinin LGS merkezi sınavı ve YKS'ye hazırlanan çocuklarına ücretsiz dijital eğitim desteği vermeye başladı.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koop-İş'in yaklaşık 81 ildeki toplam 120 bin üyesiyle Türkiye'nin önde gelen işçi sendikalarından biri olduğunu belirterek, sendikalarının 60 yıllık tarihi boyunca çalışma hayatına ve işçi haklarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

"En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırım"

Üyelerine ücret artışı ve diğer kazanımlarının yanında sosyal sendikacılık anlayışıyla da katkılar sağladıklarını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Fakat eğitim harcamaları, ailelerin bütçelerinde önemli bir kalemi oluşturuyor. Bunu göz önünde bulundurarak üyelerimizin eğitim harcamalarına katkıda bulunmak için harekete geçtik. Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle yaptığımız işbirliğiyle üyelerimizin çocuklarına dijital eğitim desteği vermeye başladık. Çağımızın gerekliliği olan bu eğitim metodu hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Hesaplamalarımıza göre, 80 bine yakın üyemizin 5. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören tüm çocukları yapay zeka destekli bu uygulamadan yararlanacak. Burada amacımız, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak"

"Bu uygulama, derslerime katkı sağlayacak"

Koop-İş Sendikası üyesi Emrah Güz, Milli Eğitim Bakanlığında işçi statüsünde çalıştığını belirterek, 13 yıldır Koop-İş Sendikası'na üye olduğunu söyledi.

Üç çocuğunun olduğunu ve üçünün de eğitim gördüğünü vurgulayan Güz, dershane ve özel kurs ücretlerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Sendikanın sağladığı dijital eğitim desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Güz, uygulamanın çocuklarının eğitimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Emrah Güz'ün kızı Eylül Güz ise 10. sınıfta eğitimine devam ettiğini belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanmaya şimdiden başladım. Bu uygulama, derslerime katkı sağlayacak. Üniversitede hukuk fakültesi okuyup, savcı olmak istiyorum. Uygulama sayesinde istediğim her yerde ders çalışıp, eksiklerimi telafi edebileceğim. Bu çok güzel bir olanak." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Eyüp, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koop-İş'ten Üyelere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Koop-İş'ten Üyelere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement