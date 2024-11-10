Kayseri'de elinde tuttuğu köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şüpheli İ.P. (21) gözaltına alındı.
Şiddet uygulanan köpek kliniğe götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Köpeğe Şiddet Uygulayan Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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