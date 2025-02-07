Köpeği Çalınan Adamın Drama Dolu Hikayesi - Son Dakika
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Köpeği Çalınan Adamın Drama Dolu Hikayesi

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Yıllarca omuzunda taşıdığı köpeğini sahipsiz zannedip alan vatandaş, yaşlı adamı üzdü. Sosyal medya sayesinde köpeğine kavuşan adam, kalp krizi geçirdi.

07.02.2025 12:38
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Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini indirdiğine pişman oldu

-Omuzundaki köpeğiyle zil takıp oynayarak turistlerin ilgi odağı olan adam, köpeğini indirdiği sırada sahipsiz zannedilip alındı

Köpeğinin çalındığını sanan yaşlı adam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası köpeğine tekrar kavuştu

Süleyman Güler: "Onu göremeyince kalp krizi geçirdim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıllarca omuzundaki köpeğiyle birlikte zil takıp oynayarak turistlerin ilgi odağı olan Süleyman Güler'in Pinscher cinsi köpeği sahipsiz zannedilip alındı. Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini tuvalet ihtiyacı için indirdiği sırada alındığını gören adam hayatını şokunu yaşadı. Kayıp ilanı sonrası alan kişinin geri getirmesiyle köpeğine kavuşan Güler, " Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi" dedi.

Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesinde kendi yaptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binip omuzundaki köpeğiyle zil takıp oynan ve geçimini turistlerin verdiği bahşişlerle sağlayan Süleyman Güler, geçtiğimiz gün hayvanının tuvalet ihtiyacını karşılamak için onu omuzundan indirdi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sahipsiz sandığı köpeği alarak gitti. Etrafına bakınca Mia adını verdiği köpeğini göremeyen adam, onun çalındığını sandı. Sosyal medyadan kayıp ilanı da veren Güler, 1 gün sonrası ise can dostuna kavuştu.

"Kalp krizi geçirdim"

Güler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sahipsiz zannedip birisi götürmüş. Bunlar özel köpekler, sahipsiz değil. Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi. Bugüne kadar koynuma yatan bir köpekti, alındığı için dün akşam yatamadık. Getiren arkadaşa teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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