Köpeklerden Kaçan Çocuk Yaralandı

AVCILAR'da iddiaya göre sokakta köpeklerin üzerine doğru geldiğini görüp kaçan çocuk arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yere düştüğü için yaralanan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, iki köpeği uyuşturarak götüren Belediye ekipleri ile mahalleli arasında tartışma yaşandı.

Tahtakale Mahallesi Özgürlük Sokak'ta 27 Temmuz'da iddiaya göre bir çocuk yolda giderken köpeklerin üzerine doğru geldiğini gördü ve kaçmaya başladı. Yola fırlayan çocuk seyir halindeki bir arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Panikle koşan çocuk, düşüp dizinden yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler, çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sevk edilen ekip aranan iki hayvanın olduğu bölgeyi geçen Perşembe günü tespit etti. Görevliler, iki köpeği iğne ile uyuşturup yakaladıktan sonra nakil aracına aldı. Köpeklerin uyuşturularak yakalandığını gören mahalleli köpeklerin öldürüldüğünü söyleyerek ekiplere engel olmaya çalıştı. Mahalleli ile ekipler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislerin hayvanseverleri uzaklaştırmasının ardından iki köpek Avcılar Belediyesi Barınağı'na götürüldü.