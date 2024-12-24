Köprü Çöktü: 3 Ölü, 15 Kayıp - Son Dakika
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Köprü Çöktü: 3 Ölü, 15 Kayıp

Brezilya'da Tocantins Nehri'nde köprü çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp.

24.12.2024 10:29
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RİO DE JANEİRO, 24 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Tocantins Nehri üzerinde yer alan bir köprünün çökmesi nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişiden ise hala haber alınamıyor. Maranhao eyaletinin sivil savunma birimi olayın pazar günü öğleden sonra meydana geldiğini belirtti.

Federal Karayolu Polisi'nden yapılan açıklamaya göre çökme anında köprüde üç kamyon, birkaç motosiklet ve en az iki otomobil bulunuyordu. Köprünün çöktüğü noktada nehrin derinliği 50 metreye ulaşıyor.

Hayatını kaybedenlerden birinin 25 yaşında bir kadın, diğerinin ise 42 yaşında bir erkek olduğu yetkililerce doğrulanırken, üçüncü kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Maranhao eyaletindeki Estreito kenti ile Tocantins eyaletindeki Aguiarnopolis kentini birbirine bağlayan 533 metre uzunluğundaki köprü, BR-226 federal karayolunun üzerinde bulunuyor.

Brezilya Ulaştırma Bakanı Renan Filho, derhal harekete geçilerek köprünün yeniden inşası için 100 milyon real (yaklaşık 16,2 milyon ABD doları) tahsis edileceğini ve yenilenme işleminin 2025 yılında tamamlanacağına dair güvence verdi.

Filho, köprünün çökme nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Köprü Çöktü: 3 Ölü, 15 Kayıp - Son Dakika

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