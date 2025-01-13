Köprü ve Otoyol Zammına Sürücüler İsyan Etti: Gırtlağımıza Kadar Dolduk.. Vatandaşın Sırtından İnmiyorlar. - Son Dakika
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Köprü ve Otoyol Zammına Sürücüler İsyan Etti: Gırtlağımıza Kadar Dolduk.. Vatandaşın Sırtından İnmiyorlar.

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Köprü ve otoyollara gece yarısı gelen zamlar sürücüleri isyan ettirdi. Şişli Mecidiyeköy'de ANKA mikrofonuna konuşan sürücüler, "Cezalar ağır, köprü ve otoyol fiyatları fazla. Devlet babanın vatandaşı düşünmesi lazım ama vatandaşın sırtından inmiyor. Gırtlağımıza kadar dolduk. Çok kızgınız. Maaşlar da yetmiyor. Zaten asgari ücrete az zam yaptılar. Hakikaten yetmiyor. Yetkililer biraz ellerini vicdanına koysunlar" dedi.

13.01.2025 18:58
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Köprü ve otoyollara gece yarısı gelen zamlar sürücüleri isyan ettirdi. Şişli Mecidiyeköy'de ANKA mikrofonuna konuşan sürücüler, "Cezalar ağır, köprü ve otoyol fiyatları fazla. Devlet babanın vatandaşı düşünmesi lazım ama vatandaşın sırtından inmiyor. Gırtlağımıza kadar dolduk. Çok kızgınız. Maaşlar da yetmiyor. Zaten asgari ücrete az zam yaptılar. Hakikaten yetmiyor. Yetkililer biraz ellerini vicdanına koysunlar" dedi.

13 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Çanakkale Köprüsü 790 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu. Şişli Mecidiyeköy'de köprü ve otoyollara yapılan bu zamları sürücülere sorduk. Sürücülerin verdiği cevaplar şöyle oldu:

"Zamlara alıştık artık. Söyleyecek bir şey yok. Allah yardımcımız olsun."

"Kemerler patlamak üzere"

"Ne desem boş. Kemerler sıkıldı. Kemerler patlamak üzere. Bu zamlar bu ülke için çok. Biniyoruz bu araca ödemek zorundayız."

"Yüzde 30 asgari ücrete zam yapıyorlar, kendileri yüzde 50 yapıyorlar. Takdir halkın."

"Mantıksız bence. Olmaması gereken bir zam yapıldı. Biliyorsunuz ondan sonra isyan çıkıyor. Asgari ücrete de, emekli maaşlarına da zam yeterli değil."

"Zamları vatandaşlara yansıtıyoruz"

"Hükümete şunu söylemek istiyorum. Sebze-meyveyi, yani gıda maddelerini bir yerden bir yere götürüyoruz. Bunu da vatandaşa yansıtıyoruz. Üçüncü köprüden dolaşmak için en aşağı arabamız 3-4 bin lira fark veriyor. Bu 16 tonda ne yapıyor biliyor musunuz? Dünya kadar milletin yiyeceği ekmeğe zam yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bunu özellikle istiyorum ki, köprü yolları kamyoncunun biraz daha genişletelim. En azından bize üçüncü köprüden değil, ikinci köprüden geçirsin. Biz 300 kilometre fazla yol yapıyoruz. Bu 3-4 lira vatandaşlara yansıyor. (gırtlağını göstererek) Şuraya kadar dolduk. Cezalar ağır, ikincisi köprü ve otoyol fiyatları fazla. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgilenmesini istiyorum."

"Devlet babanın vatandaşı düşünmesi lazım ama vatandaşın sırtından da inmiyor"

"Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ülkede, asgari ücret, işçi zamlarının karşısında zamlar çok yüksek. Devlet çok yanlış yapıyor. Devlet babanın vatandaşı düşünmesi lazım ama vatandaşın sırtından da inmiyor."

"Yetkililer biraz ellerini vicdanına koysunlar"

"Çok kızgınız. Maaşlar da yetmiyor. Zaten asgari ücrete az zam yaptılar. Hakikaten yetmiyor. Yetkililer biraz ellerini vicdanına koysunlar. Biraz taşın altına elini koysunlar. Emeklilere ve işçilere biraz destek olsunlar. Herkes perişan durumda."

"Gülüyoruz artık halimize yapacak bir şey yok"

"Valla az bile bize. Daha çok yapsınlar onu isterim. Hak ediyoruz biz bu zamları. Ben de bir emekliyim. Benim maaşım kirama yetmiyor. Gülüyoruz artık halimize yapacak bir şey yok."

"Bizim oksijen, su gibi temel bir ihtiyacımız oldu artık"

"Valla sevinçliyiz, mutluyuz. Her şey kıymetleniyor, değerleniyor bence güzel bir şey. Zamları olumlu karşılıyorum. Yani zam olmazsa yapamayız. Bizim oksijen, su gibi temel bir ihtiyacımız oldu artık."

"Ne olursa fakir fukaranın sırtına yüklüyorlar"

"Bu zamlara alıştık artık bir şey diyemiyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel'in köprüsünden (Örneğin) 15 liraya geçiyorum, öbür köprüden 70-80 liraya. O da aynı demiri, çimentoyu kullanmış. Ne fark ediyor ki? Benim aracım o köprülerden 70 liraya geçiyor. Rahmetli Süleyman Demirel'in köprüsünden 20 liraya geçiyor. Şu farka bakar mısın? Ne olursa fakir fukaranın sırtına yüklüyorlar."

Köprü ve Otoyol Zammına Sürücüler İsyan Etti: Gırtlağımıza Kadar Dolduk.. Vatandaşın Sırtından İnmiyorlar.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köprü ve Otoyol Zammına Sürücüler İsyan Etti: Gırtlağımıza Kadar Dolduk.. Vatandaşın Sırtından İnmiyorlar. - Son Dakika

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