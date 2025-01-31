Koray Aydın'dan İhraç Edilen Teğmenlerle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Koray Aydın'dan İhraç Edilen Teğmenlerle İlgili Açıklama

Ankara Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, ihraç edilen teğmenler ve amirleri hakkında yapılan kararları eleştirerek bunun adaletsiz olduğunu belirtti. Aydın, bu haksız kararların Türk milletinin vicdanında kabul görmeyeceğini ifade etti.

31.01.2025 18:31  Güncelleme: 20:24
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(ANKARA) - Ankara Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, "İhraç edilen teğmenlerimiz ve komutanları büyük Türk milletinin vicdanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları olarak yer almaya devam edeceklerdir. Evlatlarımız müsterih olsunlar. Gün gelir devran döner, Türkiye'nin ufuklarında yeniden adalet güneşi ışıldar, adalet er veya geç yerini bulur" dedi.

30 Ağustos töreninde kılıç çekip yemin eden 5 teğmen hakkında ihraç kararı çıktı. MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından ihraç kararına tepki gösteren Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, şunları kaydetti:

"Geleneksel 'Teğmen Andı'nı okuyan ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve sıralı 3 amiri hakkında verilen ihraç kararı; ağırdır, adaletsizdir, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'ün aziz hatırasına vurulmuş bir darbedir. Verilen ihraç kararının Türk milletinin vicdanında kabul görmesi asla mümkün değildir. Bu haksız ve hukuksuz kararın yargıdan dönmesi ve adaletin tecelli etmesi en büyük temennimizdir. İktidarın hoşuna gitmeyen, iktidarın çizgisinde olmayan gazetecilere, siyasilere, sosyal medya kullanıcılarına, belediye başkanlarına verilen gözaltı, jet soruşturma ve tutuklama kararları ile bu ihraç kararı birlikte değerlendirdiğinde, haksız ve hukuksuz uygulamaların ülkemizde bir rutin siyaset aracı haline geldiği ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar asla tesadüf değildir. İhraç edilen teğmenlerimiz ve komutanları büyük Türk milletinin vicdanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları olarak yer almaya devam edeceklerdir. Evlatlarımız müsterih olsunlar. Gün gelir devran döner, Türkiye'nin ufuklarında yeniden adalet güneşi ışıldar, adalet er veya geç yerini bulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Koray Aydın'dan İhraç Edilen Teğmenlerle İlgili Açıklama - Son Dakika

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