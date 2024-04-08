Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından 27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Aydın, İYİ Parti'yi yeniden ayağa kaldırmak ve birlik sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

08.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından  27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aydın, "Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Ankara Milletvekili Koray Aydın da partisinin 27 Nisan'da yapacağı Seçimli Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Aydın, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı x'ten şu açıklamayı yayınladı:

"Büyük Türk milleti, değerli İYİ Partililer. Bilindiği üzere İYİ Partimiz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

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