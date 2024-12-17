Kore Büyükelçisi'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kore Büyükelçisi'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı

Kore Büyükelçisi\'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong, Erciyes Üniversitesi'nde Türkiye-Kore ilişkilerini anlattı.

17.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Türkiye ve Kore ilişkilerine yönelik konferans verdi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenlenen etkinliğe katılan Jeong, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Güney Kore'de kardeş ülke denilince akla sadece Türkiye'nin geldiğini aktaran Jeong, bunda Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda gösterdiği fedakarlığın büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerine dair "Ayla" isimli film de çekildiğini anımsatan Jeong, Türk askerinin bir değil, binlerce çocuğa sahip çıkarak iyilik yaptığını söyledi.

Jeong, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükelçiliğin çok sayıda Güney Kore vatandaşından "Türkiye için ne yapabiliriz?" yönünde telefon aldığını, depremin acısını Türkiye ile paylaştıklarını kaydetti.

İki ülkenin benzer yönlerine değinen Jeong, aynı dil grubundan gelen Türkiye ve Güney Kore'nin aileye, büyüklere saygı gibi konularda da benzediğini dile getirdi.

Türkçe öğrenmeye çalıştığını anlatan Jeong, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü de bölüme dair bilgi verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güney Kore, Diplomasi, Konferans, Politika, Erciyes, Türkiye, Kültür, Ankara, Eğitim, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore Büyükelçisi'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kore Büyükelçisi'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.