Kore Büyükelçisi\'nden Türkiye-Kore İlişkileri Konferansı

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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Türkiye ve Kore ilişkilerine yönelik konferans verdi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenlenen etkinliğe katılan Jeong, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Güney Kore'de kardeş ülke denilince akla sadece Türkiye'nin geldiğini aktaran Jeong, bunda Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda gösterdiği fedakarlığın büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerine dair "Ayla" isimli film de çekildiğini anımsatan Jeong, Türk askerinin bir değil, binlerce çocuğa sahip çıkarak iyilik yaptığını söyledi.

Jeong, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükelçiliğin çok sayıda Güney Kore vatandaşından "Türkiye için ne yapabiliriz?" yönünde telefon aldığını, depremin acısını Türkiye ile paylaştıklarını kaydetti.

İki ülkenin benzer yönlerine değinen Jeong, aynı dil grubundan gelen Türkiye ve Güney Kore'nin aileye, büyüklere saygı gibi konularda da benzediğini dile getirdi.

Türkçe öğrenmeye çalıştığını anlatan Jeong, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü de bölüme dair bilgi verdi.