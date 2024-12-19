Kore ve Japonya İlişkileri Güçleniyor

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SEUL, 19 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de devlet başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, perşembe günü Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile telefon görüşmesi yaptı.

Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Han, Japon mevkidaşına tüm devlet işlerinin anayasa ve yasalara uygun olarak eksiksiz bir şekilde yönetileceğini, dış politika ve güvenlik politikalarının ise aksamadan sürdürüleceğini ifade etti.

Güney Kore-Japonya ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalan taraflar, gelecekte de gerekli iletişimi devam ettirme sözü verdi. Taraflar ayrıca Güney Kore, Japonya ve ABD arasında yakın işbirliğini sürdürme konusunda da mutabık kaldı.