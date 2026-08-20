Kore Yarımadası'nda Gerilim Düşsün - Son Dakika
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Kore Yarımadası'nda Gerilim Düşsün

Kore Yarımadası\'nda Gerilim Düşsün
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin düşmanca politikasını bırakmasını istedi.

SEUL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası'nda gerilimi düşürmenin temel yolunun, sorunun kökenine inmek ve ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasından vazgeçmesini sağlamaktan geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile bir araya geldi.

Wang, tüm taraflara diyaloğun yeniden başlamasını ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmak için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu. Wang, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşama yönünde ilerlemesi ve nihayetinde yarımadada kalıcı barış ve istikrarın sağlanması temennisinde bulundu.

Wang ayrıca, tarihin akışını tersine çevirmeye çalışan Japonya'daki sağcı güçlerin söylem ve eylemlerine karşı son derece dikkatli olunması ve Japon militarizminin yeniden canlanmasına asla izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore Yarımadası'nda Gerilim Düşsün - Son Dakika

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