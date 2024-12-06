Körfez-Çin Ticaretinde Tarihi Değişim - Son Dakika
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Körfez-Çin Ticaretinde Tarihi Değişim

Körfez ülkeleri ile Çin arasındaki ticaret 2027'de Batı'yı geçecek, büyüme bekleniyor.

06.12.2024 15:35
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LONDRA, 6 Aralık (Xinhua) -- Londra merkezli düşünce kuruluşu Asia House'un yeni yayımladığı rapora göre Körfez ülkeleri ile Çin arasındaki ticaretin 2027 yılına kadar Körfez'in Batı ekonomileriyle ticaretini aşacağı tahmin edildi. Raporda ticaretteki bu eğilimin, küresel ekonomik dinamiklerde tarihi bir değişimin işareti olduğu belirtildi.

Asia House, perşembe günü yayımlanan raporunda, 2023 yılında 225 milyar ABD doları olan Körfez-Çin ticaretinin, 2027'ye kadar 325 milyar ABD dolarına yükseleceği öngörüsünde bulundu. Donald Trump'ın ikinci ABD başkanlığının ortalarında gerçekleşmesi beklenen bu geçiş, Asya pazarlarının Körfez ekonomileri için artan önemini vurguluyor.

Raporda bu değişimin nedenleri arasında Çin'in Körfez'in en büyük enerji alıcısı olması, Körfez'in ekonomisini çeşitlendirerek hidrokarbonlardan uzaklaşma yönünde devam eden çabaları ve üst düzey siyasi ve ekonomik etkileşimler gibi birkaç temel etken gösteriliyor.

Raporda 2023 yılında 451 milyar ABD doları olarak gerçekleşen Körfez ile Yükselen Asya arasındaki ticaretin de 2030 yılına kadar 682 milyar ABD dolarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Asia House Genel Müdürü Michael Lawrence, "2017'den bu yana Ortadoğu'nun Asya'ya Yönelişini izliyoruz ve araştırmalarımız, küresel konjonktürde büyük bir değişimin tam ortasında olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Batı ekonomilerinin giderek daha korumacı hale geldiği bir ortamda bu yeni diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkiler kuruluyor" diye konuştu.

Asia House'da Kıdemli Ortadoğu Uzmanı ve raporun başyazarı olan Freddie Neve ise bu eğilimin uzun vadeli önemini vurgulayarak, "Bu sadece kısa vadeli bir değişim değil, tersine Asya'yı Körfez'in ekonomik stratejisinin merkezine konumlandıran uzun vadeli bir yeniden yapılanma. Bu eğilim, küresel işletmeler ve yatırımcılar için dönüştürücü fırsatlar sunuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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