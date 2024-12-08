Körfez\'de Tanker Kazası: Sürücü Yaralandı

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Necati D. idaresindeki 06 CIZ 166 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 kara yolunu kot farkıyla yan yoldan ayıran beton bloğa çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarda bulunmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),