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Körfez'de vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Körfez'de vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir vinç, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı ve defalarca takla attı. Kazada vinç sürücüsü Metehan Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından muhtar, daha önce de kazaların yaşandığı bölgenin trafiğe kapatılmasını talep etti.

29.01.2024 - 23:42,
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KOCELİ'nin Körfez ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, defalarca takla atan vincin sürücüsü Metehan Şahin (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İlimtepe Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Metehan Şahin idaresindeki 54 B 8007 plakalı vinç, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan vinç hurdaya dönerken; olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vincin altında kalan sürücü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi hastane morguna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUHTARDAN 'YOL KAPATILSIN' TALEBİ

Diğer yandan Hacı Osman Mahallesi muhtarı Sami Zorlu, aynı bölgede daha önce de kazaların olduğunu belirterek, yolun trafiğe kapatılmasını istedi. Zorlu, "Göreve geldiğim günden bu yana, bu yolun tehlikeli olduğunu ve kapatılması gerektiğini kolluk kuvvetlerimize her toplantıda söyledim. Derhal bu yolun kapatılması gerekiyor. Mahalle sakinleri, tedirgin. Kalıcı önlem alınmasını istiyorlar" dedi. (DHA)

Körfez\'de vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Körfez'de vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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