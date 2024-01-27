 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Körfez'deki Kafe İki Kez Soyuldu, 2 Milyon Liralık Malzeme Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'deki Kafe İki Kez Soyuldu, 2 Milyon Liralık Malzeme Çalındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aydır kapalı olan bir kafede bulunan malzemeler, 2 gece üst üste 2 kez çalındı. Kafe sahibi Eyüp Mansuroğlu, 2 milyon liralık malzemesinin çalındığını söyleyerek, 'Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış' dedi. Polis tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Körfez\'deki Kafe İki Kez Soyuldu, 2 Milyon Liralık Malzeme Çalındı
27.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:43
Abone Ol

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 6 aydır kapalı olan bir kafede bulunan malzemeler, 2 gece üst üste 2 kez çalındı. Kafe sahibi Eyüp Mansuroğlu, 2 milyon liralık malzemesinin çalındığını söyleyerek, "Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış" dedi. Polis tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent'te yer alan ve 6 aydır kapalı olan kafeye 3 gün önce giren hırsızlar içeride bulunan canlı müzik yayınında kullanılan ses sistemi, televizyon, bilgisayarlar, kahve ve çay makineleri, içecek malzemeleri, mikser gibi mutfak gereçlerini çaldı. İş yerine gittiğinde kapının önündeki zincirin açıldığını fark eden kafenin sahibi Ufuk Eyüp Mansuroğlu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kafede yapılan incelemede hırsızlık yapan şüphelilerin içeride yemek yiyerek içki içtikleri de belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri kafede inceleme yaptı. Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Mansuroğlu, kapıdaki zincirin tekrar açıldığını ve kapının kırıldığını fark etti. Hırsızların aynı kafeye gelerek bu kez de bardak, tabak ve diğer mutfak malzemelerini çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler M.A.Ç., K.G. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler de bulundu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'BİR GÜN SONRA YİNE SOYULUYORUZ'

Kafeyi çalışacak eleman bulamadığı için kapattığını belirten Ufuk Eyüp Mansuroğlu, "Burası 2 gün önce gece soyuldu. Bir miktar malzeme içeriden çalındı. Daha sonra polise haber verdim. Polis, burada inceleme yaptı. Polis gittikten sonra gece tekrar soyulmuş. Toplamda 2 milyon değerindeki malzememiz çalınmış. Kafeye geldiğimde her tarafın talan edildiğini ve yağmalandığını gördüm. Cam da kırılmıştı. Polis ekipleri gelerek inceleme yaptılar. Bu olaydan bir gün sonra gece saatlerinde kafe bir kez daha soyuldu. Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bunları tespit etti. Soyuluyoruz bir gün sonra yine soyuluyoruz. Kafeyi tekrar açabilme ihtimaline karşı hiç bir malzemeyi almamıştım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Körfez, Eyüp, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'deki Kafe İki Kez Soyuldu, 2 Milyon Liralık Malzeme Çalındı - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Körfez'deki Kafe İki Kez Soyuldu, 2 Milyon Liralık Malzeme Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement