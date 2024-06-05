Körfez'deki yaralı caretta caretta kurtarıldı - Son Dakika
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Körfez'deki yaralı caretta caretta kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez temizliği sırasında Pasaport İskelesi yakınlarında yaşam mücadelesi veren Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. Kafatasında kırıklar olan deniz kaplumbağası ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi.

05.06.2024 09:55
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Körfez'deki yaralı caretta caretta kurtarıldı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez temizliği sırasında Pasaport İskelesi yakınlarında yaşam mücadelesi veren Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. Kafatasında kırıklar olan deniz kaplumbağası ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez temizliği sırasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaralı Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. Konak Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan deniz kaplumbağası, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirildi. 35 kilogram ağırlığındaki yetişkin dişi kaplumbağa veteriner hekimler gözetiminde tedaviye alındı.

"Onları korumamız gerekiyor"

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Deniz Canlılarından Sorumlu Veteriner Hekim Sinan Okçuoğlu, "Yaptığımız ön muayenede müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir travma tespit ettik. Tedaviye aldık. Kuvvetli bir canlı olduğu için iyileşmesini umut ediyoruz" dedi. Caretta carettaların kıyıya vurmasının birçok nedeni olduğuna dikkat çeken Sinan Okçuoğlu, "Bu hayvanların kıyıya vurma nedenleri ya parazit hastalıklar ya da gemilerin pervanelerinden zarar görmeleri. Küresel iklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi, sahillerin işgal edilmesi gibi durumlar da yaşamlarını etkiliyor. Onları korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi

Küçük Hayvan Polikliniği'nde ilk müdahalesi yapılan deniz kaplumbağası İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Buradaki veteriner hekimler travmaya yönelik tedavi sürecine başladı. Deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar İzmir İl Müdürlüğü tarafından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilecek.

Kaynak: İHA

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