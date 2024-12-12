Körfez Sanat Oluşumu İlk Etkinliğini Düzenliyor - Son Dakika
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Körfez Sanat Oluşumu İlk Etkinliğini Düzenliyor

Balıkesir Körfezi, 15 Aralık'ta sanatla buluşuyor. Müzik, tiyatro ve edebiyat gibi dallar yer alacak.

12.12.2024 19:24
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(BALIKESİR) - Körfez Sanat Oluşumu, Balıkesir Körfezi'ni sanatın merkezi yapma hedefiyle ilk etkinliğini düzenliyor. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği, müzikten edebiyata, tiyatrodan sinemaya kadar birçok sanat dalını bir araya getirecek.

Körfez Sanat Oluşumu, bölgeyi kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlarken, etkinlik kapsamında önemli sanatçılar da yer alacak. Sanatseverler, müzik, tiyatro, kısa metrajlı sinema ve edebiyat gibi birçok farklı sanat dalını deneyimleme fırsatı bulacak. Etkinliğe, çeşitli sanatçıların hazırladığı kısa videolarla destek verildiği ve bu sanatçılar arasında, sanatın farklı dallarını temsil eden isimlerin yer aldığı belirtildi.

Sanatın yıldız isimleri buluşuyor

Destek veren sanatçılar arasında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Etkinliğe destek veren isimler şunlar:

Sinema ve Tiyatro: Ali Tutal, Selahattin Taşdöğen, Ali Yaylı, Sinan Bengier, Erol Yavan, Serhat Özcan

Müzik: Sadık Gürbüz, Hüseyin Turan, Yasemin Göksu, Süren Asaduryan, Ekrem Ataer, Cevdet Bağca, Ali Ekper Eren, Metin Karataş, Erdal Bayrakoğlu, Mikail Değirmenci, Ayla Yılmaz, Nuran Yılmaz

Edebiyat: Nevzat Çelik, Tuğrul Keskin, Aydın Öztürk

Körfez Sanat Oluşumu Yürütme Kurulu

Körfez Sanat Oluşumu'nun Yürütme Kurulu, Metin Çalışkan, Yasemin Göksu, Ali Yaylı, Ayla Yılmaz, Ali Tutal, Mikail Değirmenci ve Nuran Yılmaz'dan oluşuyor. Balıkesir Körfezi'ni sanatla buluşturacak bu özel etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisini bekliyor.

Etkinlik kapsamında, 15 Aralık'ta, saat 15.00'te, Altınoluk Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nde konser düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Körfez Sanat Oluşumu İlk Etkinliğini Düzenliyor - Son Dakika

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