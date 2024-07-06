Körfez Ülkeleri, İran'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Körfez Ülkeleri, İran'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti

Körfez Ülkeleri, İran\'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti

Körfez ülkelerinin liderleri, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti. Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik telgrafı göndererek, ilişkilerin gelişmesini diledi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Pezeşkiyan'a başarılar dileyerek, iki ülkenin iyiliği için çalışmayı beklediklerini belirtti. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Pezeşkiyan'a tebrik telgrafı gönderdi.

06.07.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez ülkelerinin liderleri, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik telgrafı göndererek, "başarı, refah ve iki kardeş ülke ve halkı birbirine bağlayan ilişkilerin sürekli gelişmesini" diledi.

Bin Selam ayrıca, "İki ülke ve halkı bir araya getiren ve ortak çıkarlara hizmet eden ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek" konusundaki kararlılığını vurguladı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da X platformundan paylaştığı tebrik mesajında, ülkesine hizmet etme ve halkının taleplerini yerine getirmede Pezeşkiyan'a başarılar dileyerek, iki ülkenin ve iki halkın iyiliği için kendisiyle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de X platformundan yayınladığı tebrik mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle Dr. Mesud Pezeşkiyan'ı içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Al Sani ayrıca Pezeşkiyan'a, "bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde ülkesine daha fazla refah ve kalkınma, İran hükümeti ve halkı için ilerleme ve refah yolunda hizmet etmede başarılar" temennisinde bulundu.

Kuveyt ve Umman

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın Pezeşkiyan'a tebrik telgrafı gönderdiğini bildirdi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, de Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Pezeşkiyan'a tebrik telgrafı gönderdi.

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14. dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: AA

Muhammed Bin Selman, Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, Kral Selman, Şeyh Sabah, Kuveyt, Körfez, Katar, Refah, İran, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkeleri, İran'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez Ülkeleri, İran'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement