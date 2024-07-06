Körfez Ülkeleri, İran\'ın Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti

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Körfez ülkelerinin liderleri, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik telgrafı göndererek, "başarı, refah ve iki kardeş ülke ve halkı birbirine bağlayan ilişkilerin sürekli gelişmesini" diledi.

Bin Selam ayrıca, "İki ülke ve halkı bir araya getiren ve ortak çıkarlara hizmet eden ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek" konusundaki kararlılığını vurguladı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da X platformundan paylaştığı tebrik mesajında, ülkesine hizmet etme ve halkının taleplerini yerine getirmede Pezeşkiyan'a başarılar dileyerek, iki ülkenin ve iki halkın iyiliği için kendisiyle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de X platformundan yayınladığı tebrik mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle Dr. Mesud Pezeşkiyan'ı içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Al Sani ayrıca Pezeşkiyan'a, "bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde ülkesine daha fazla refah ve kalkınma, İran hükümeti ve halkı için ilerleme ve refah yolunda hizmet etmede başarılar" temennisinde bulundu.

Kuveyt ve Umman

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın Pezeşkiyan'a tebrik telgrafı gönderdiğini bildirdi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, de Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Pezeşkiyan'a tebrik telgrafı gönderdi.

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14. dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.