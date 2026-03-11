Körfez Ülkeleri İran Saldırılarına Karşı Önlem Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez Ülkeleri İran Saldırılarına Karşı Önlem Aldı

11.03.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran kaynaklı füze ve İHA saldırıları Körfez ülkelerinde paniğe yol açtı; çoğu engellendi.

(ANKARA) - Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, dün gece başlayan ve bu sabah da süren İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını, saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden Katar, Savunma Bakanlığı'nın bu sabah ülkeye yönelik bir füze saldırısını engellediğini duyurdu. Yetkililer, "şu anda Tahran ile herhangi bir temasta bulunulmadığını" belirterek, saldırıların İran kaynaklı olabileceği, bölgedeki enerji tesisleri açısından "tehlike bir örnek" oluşturduğunu ifade etti.

Kuveyt, Ulusal Muhafızları'nın ülkeyi hedef alan sekiz İHA'yı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Ancak saldırılardan birinin havaalanındaki yakıt depolarını hedef aldığı ve iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hava sahası ihlallerine ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Umman ise güvenlik endişeleri nedeniyle Maskat Uluslararası Kitap Fuarı'nın ertelendiğini açıkladı. Yetkililer, son 12 saat içinde yeni bir saldırı veya can kaybının doğrulanmadığını bildirdi.

Bahreyn'de ise İran saldırılarında imha edilen İHA parçaları nedeniyle başkent Manama yakınlarındaki Sitra bölgesinde çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bir İHA saldırısının ardından Ma'ameer'deki bir tesiste yangın çıktığı, daha önce de Manama'da bir İHA'nın konut binasına isabet etmesi sonucu bir kadının hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bahreyn yönetiminden yapılan açıklamada, halk sığınaklara yönlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlık, çatışmaların başlangıcından bu yana gerçekleştirilen binden fazla saldırıya karşılık verme haklarının bulunduğunu vurguladı. Yetkililer, son saldırılarda yeni bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Suudi Arabistan ise BAE sınırı yakınındaki stratejik Şeybe petrol sahasını hedef alan yedi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığı belirtildi. Doğu bölgesinde bir hava üssü yakınında balistik füzelerin de engellendiği kaydedildi.

İran, operasyonlarının 35'inci dalgasını başlattığını açıkladı. İran ayrıca, Bahreyn'deki askeri tesisleri ve Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef aldığını ileri sürdü ancak her iki ülke de bu iddiaları doğrulamadı.

Kaynak: ANKA

Körfez Ülkeleri, Politika, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkeleri İran Saldırılarına Karşı Önlem Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:07:28. #7.12#
SON DAKİKA: Körfez Ülkeleri İran Saldırılarına Karşı Önlem Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.