Körfez Ülkeleri İran Saldırılarına Karşı Önlem Aldı

(ANKARA) - Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, dün gece başlayan ve bu sabah da süren İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını, saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden Katar, Savunma Bakanlığı'nın bu sabah ülkeye yönelik bir füze saldırısını engellediğini duyurdu. Yetkililer, "şu anda Tahran ile herhangi bir temasta bulunulmadığını" belirterek, saldırıların İran kaynaklı olabileceği, bölgedeki enerji tesisleri açısından "tehlike bir örnek" oluşturduğunu ifade etti.

Kuveyt, Ulusal Muhafızları'nın ülkeyi hedef alan sekiz İHA'yı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Ancak saldırılardan birinin havaalanındaki yakıt depolarını hedef aldığı ve iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hava sahası ihlallerine ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Umman ise güvenlik endişeleri nedeniyle Maskat Uluslararası Kitap Fuarı'nın ertelendiğini açıkladı. Yetkililer, son 12 saat içinde yeni bir saldırı veya can kaybının doğrulanmadığını bildirdi.

Bahreyn'de ise İran saldırılarında imha edilen İHA parçaları nedeniyle başkent Manama yakınlarındaki Sitra bölgesinde çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bir İHA saldırısının ardından Ma'ameer'deki bir tesiste yangın çıktığı, daha önce de Manama'da bir İHA'nın konut binasına isabet etmesi sonucu bir kadının hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bahreyn yönetiminden yapılan açıklamada, halk sığınaklara yönlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlık, çatışmaların başlangıcından bu yana gerçekleştirilen binden fazla saldırıya karşılık verme haklarının bulunduğunu vurguladı. Yetkililer, son saldırılarda yeni bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Suudi Arabistan ise BAE sınırı yakınındaki stratejik Şeybe petrol sahasını hedef alan yedi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığı belirtildi. Doğu bölgesinde bir hava üssü yakınında balistik füzelerin de engellendiği kaydedildi.

İran, operasyonlarının 35'inci dalgasını başlattığını açıkladı. İran ayrıca, Bahreyn'deki askeri tesisleri ve Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef aldığını ileri sürdü ancak her iki ülke de bu iddiaları doğrulamadı.