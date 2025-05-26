Körfez Ülkelerinden Samsun\'a Turizm Acenteleri Turu

Orta Karadeniz Bölgesi "Körfez Ülkelerine Yönelik Seyahat Acenteleri Tanıtım Turu" kapsamında Körfez ülkelerinden Samsun'a gelen 23 seyahat acentesi temsilcisi iş geliştirme programına katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliği ile gerçekleştirilen programda, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen turizmcilere yönelik dört günlük tanıtım turunun ardından ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Canik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Körfez ülkelerinin acente temsilcileri Samsun'daki firma temsilcileri ile bir araya geldi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, programda yaptığı konuşmada, "Uluslararası tanıtım faaliyetlerinden üçüncüsünü, ilk iki yıl Suudi Arabistan acentelerine düzenledikten sonra bu yıl Körfez ülkelerine genişleterek düzenliyoruz. Perşembe akşamı Körfez ülkelerinden gelen misafirlerle başladığımız program bugünkü iş görüşmeleri ile tamamlanıyor." dedi.

THY Samsun Satış Müdürü Göktuğ Dervişoğlu da Körfez ülkelerinden Samsun'a doğrudan uçuş taleplerinin sıklıkla dile getirildiğine işaret ederek, "Ancak bu talebin hayata geçebilmesi için öncelikle bölgeye olan yolcu trafiğini artırmamız gerekiyor. Bu noktada hep birlikte atacağımız tanıtım ve işbirliği adımları büyük önem taşıyor. Yolcu sayılarımız arttıkça doğrudan sefer konusu da zamanla çok daha güçlü bir şekilde gündeme gelecek ve değerlendirmeye alınacaktır." diye konuştu.

Turizm firması yöneticisi Bandar Alsheikh de "Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından, bu şehirleri daha fazla destekleyip Körfez ülkelerindeki müşterilerin ilgisini çekecek faaliyetlerin düzenlenmesini talep ediyorum. Aynı zamanda, Türk Hava Yollarının Körfez ülkelerinden Samsun'a direkt uçuş yapmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun'un bölgenin merkezi olduğunu dile getirerek, "Turizm açısından da bu böyle. Önemli turizm destinasyonları olan noktalara Samsun 1-1,5 saatlik mesafede. Samsun- Sinop, Samsun- Amasya, Samsun- Çorum, Samsun- Tokat, Samsun- Ordu gibi bağlantılarla Samsun, turizmde de bölgenin merkezi durumunda. Hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum ve bu girişimin çok iyi bir başlangıç olacağına inanıyorum." dedi.

Programda katılımcılara, Türkiye'yi ve bölgeyi tanıtan video izletildi. Gösterimin ardından misafir acente temsilcilerine plaketleri takdim edildi ve ardından ikili iş görüşmelerine geçildi.