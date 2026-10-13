Korkuteli'de kazada Meryem Kuzan öldü, 2 yaralı, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Korkuteli'de kazada Meryem Kuzan öldü, 2 yaralı, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

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Korkuteli\'de kazada Meryem Kuzan öldü, 2 yaralı, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı
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Antalya Korkuteli'de Korkuteli-Tefenni yolunda saat 14.00 sıralarında kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; kazada Meryem Kuzan (84) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi; sürücü gözaltına alındı, inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Meryem Kuzan (84) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli- Tefenni yolunda meydana geldi. Tefenni'den Antalya'ya yönüne giden Osman Kuzan (56) idaresindeki 07 CGM 77 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. (17) yönetimindeki 34 ZL 848 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Osman Kuzan, Halim Kuzan (62) ve Meryem Kuzan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Meryem Kuzan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü İ.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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