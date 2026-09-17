Korkuteli\'de öldürülen Ayşegül Coşkun ile anne ve babası yan yana toprağa verildi

Korkuteli'de öldürülen Ayşegül Coşkun ile anne ve babası yan yana toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Sefer Coşkun tarafından öldürülen Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile ve babası Ahmet Engel, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazında helallik istenirken yakınları gözyaşı döktü ve cenazeler yan yana toprağa verildi.
CENAZELER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Sefer Coşkun tarafından öldürülen Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile ve babası Ahmet Engel, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Aile yakınlarının Kurşunlu Mezarlığı morgundan aldığı cenazeler, konvoyla mahalle mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazı sırasında helallik istendiğinde, yakınları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar birbirlerine sarılıp ağladı, bazıları ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeler, yan yana toprağa verildi.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?