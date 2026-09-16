Korkuteli'nde öldürülen 3 kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp morguna getirildi - Son Dakika
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Korkuteli'nde öldürülen 3 kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp morguna getirildi

Korkuteli\'nde öldürülen 3 kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp morguna getirildi
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Korkuteli'nde öldürülen 3 kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp morguna getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'nde öldürülen 3 kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp morguna getirildi - Son Dakika
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