Korsika'da Grev: Havalimanları ve Limanlar Kapandı

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Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da çalışanların greve gitmesi nedeniyle 4 havalimanı ve 6 limanda faaliyetler durdu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika'da, yerel yönetim ve Paris hükümeti temsilcisi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle adadaki havalimanı ve liman çalışanları greve gitti.

Korsika Valisi Amaury de Saint-Quentin'i temsilen, Korsika İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Alexandre Patrou, Korsika Ticaret ve Sanayi Odasının (CCİ) Genel Kuruluna katıldı.

Alexandre Patrou, buradaki konuşmasında, adadaki havalimanı ve limanların yönetiminin yıl sonuna kadar CCİ'de kalması için kurulması beklenen 2 sendikaya değindi.

Patrou, bu sendikaların kurulmasının hukuki açıdan ciddi risk taşıdığını ifade etti.

Korsika Yürütme Konseyinin özerklik yanlısı Başkanı Gilles Simeoni ise Patrou'nun açıklamasına tepki göstererek, "Bu bir savaş ilanıdır, size söylüyorum, benim için müzakereye kapalı: Korsika'da limanları ve havalimanlarını uluslararası (firmaların) grupları yönetmeyecek." ifadesini kullandı.

Simeoni, Fransız devletinin aldığı karardan kendilerini daha önce haberdar etmemesine ve bu konuda verdiği taahhütlere uymamasına tepki gösterdi.

Eğer Fransız devleti taahhütlerine uyarsa, kurulacak sendikaların liman ve havalimanlarının yönetimini CCİ'ye devredeceğini belirten Simeoni, "Eğer devlet sözünde durmazsa bunu kabul etmeyiz." dedi.

Paris hükümetinin tutumuna tepki olarak, Korsikalı Çalışanlar Sendikası (STC), öğle saatlerinde liman ve havalimanı çalışanlarını derhal greve çağırdı.

Çalışanların iş bırakması nedeniyle Korsika'daki 4 havalimanı ve 6 limanda tüm seyahat ve ticari faaliyetler durdu.

Havalimanlarında yalnızca sağlık uçuşlarına izin verileceği belirtilirken, grevin 24 saat daha uzatılabileceği kaydedildi.

Grev nedeniyle Bastia ve Ajaccio kentlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu, seyahat etmek için havalimanlarına gelen yolcular da grevden etkilendi.