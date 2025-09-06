Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı
06.09.2025 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve dün hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Köseler hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Köseler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Köseler yeniden tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanmasına yönelik talebin reddedilmesine de itirazda bulundu.

YENİDEN TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler ile Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gözaltına alınanlar arasında tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı. Burada Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı.


Kaynak: AA

Alaattin Köseler, Yerel Haberler, istanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Bulgaristan’da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye’ye verecekler Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı adamı öldürdü Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı adamı öldürdü
Emre Mor’un yeni takımı belli oldu Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Yüksel Yıldırım yıldız golcüyü Samsunspor’a getiriyor Yüksel Yıldırım yıldız golcüyü Samsunspor'a getiriyor
Jason Denayer Galatasaray’ın ezeli rakibine transfer oluyor Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor

21:38
Dusan Tadic yıldızlaştı, Al Wahda rakibini dörtledi
Dusan Tadic yıldızlaştı, Al Wahda rakibini dörtledi
21:09
Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
20:10
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor’a ’’Evet’’ dedi
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi
19:49
Trafikte korku dolu anlar Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı
18:37
Otomobil tamirinde korkutan kaza İşçinin gözüne tornavida saplandı
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 21:44:07. #7.12#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.