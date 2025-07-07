Aydın'ın Köşk ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Yavuzköy Mahallesi'nde M.A'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin R.Y, K.K, E.K, A.Ç. ve A.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. "kasten öldürmek", E.K. ve A.D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde 5 Temmuz'da, eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen M.A. silahla kafasından vurulmuş, Köşk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Köşk'te Silahlı Cinayet: 3 Tutuklama - Son Dakika
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