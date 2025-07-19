KOSKEM'den Cebeci Sahili'nde Tatbikat - Son Dakika
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KOSKEM'den Cebeci Sahili'nde Tatbikat

19.07.2025 14:30
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KOSKEM, Kandıra Cebeci sahilinde tatbikat yaparak cankurtaran müdahalesini simüle etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kandıra'nın Cebeci sahilinde tatbikat düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tatbikatı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır izledi.

Tatbikat öncesinde İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, protokol üyelerine KOSKEM'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Senaryo kapsamında, güvenli alan dışında denize giren bir kişinin yardım çağrısı üzerine cankurtaran ekipleri harekete geçti.

Müdahale sonucu denizden çıkarılan kişiye sahilde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, KOSKEM ekiplerinin 15 Haziran'dan bu yana sahillerde görev yaptığını belirterek, ekiplerin son bir ayda 887 vatandaşı kurtardığını kaydetti.

KOSKEM'in 2005'den bu yana toplam 21 bin 707 kişiyi hayata döndürdüğünü vurgulayan Büyükakın, "Yaz boyunca sahillerimizde görev başında olan ekiplerimize güvenin, uyarılarını lütfen dikkate alın. Hep birlikte güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirelim." ifadelerini kullandı.

KOSKEM, mavi bayraklı Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Defne plajlarının yanı sıra Sarısu ile Darıca Bayramoğlu Halk Plajı'nda cankurtaran hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KOSKEM'den Cebeci Sahili'nde Tatbikat - Son Dakika

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