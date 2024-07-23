Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin Sırp pasaportuna vize serbestisi kararını eleştirdi - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin Sırp pasaportuna vize serbestisi kararını eleştirdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanması kararını 'haksız, zararlı ve cesaret kırıcı' olarak nitelendirdi. Kurti, Kosova Cumhuriyeti'nin pasaportunu güçlendirdiğini belirterek, Brüksel'in kararlarını etkileme şanslarının sınırlı olduğunu ifade etti.

23.07.2024 17:47
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanması kararını "haksız, zararlı ve cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi.

Başbakan Kurti, başkent Priştine'de katıldığı etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurti, bir gazetecinin Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, AB'nin Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasıyla ilgili sorusuna, "Bunu haksız, zararlı ve ayrıca cesaret kırıcı olarak değerlendiriyoruz. Kosova Cumhuriyeti, pasaportunu her zamankinden daha fazla güçlendirdi, buna karşın Brüksel'in kararlarını etkilemek için çok fazla fırsatımız yok." cevabını verdi.

Brüksel'de dün düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edilmişti.

Sırbistan, bağımsız devlet olarak tanımadığı Kosova'da yaşayan Sırplara kendi ülke pasaportunu veriyor.

Kosovalı yetkililer ise egemenliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle pasaportları "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin Sırp pasaportuna vize serbestisi kararını eleştirdi - Son Dakika

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