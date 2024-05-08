Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Konseyine üyelik sürecinin sonuçlandırılması için Fransa ve Almanya tarafından öne sürülen, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği"nin kurulmasıyla ilgili şartı kabul edemeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Kurti, konuyla ilgili kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin son haftalarda "Avrupa Konseyi üyeliğiyle hiçbir ilgisi olmayan yeni bir şartla" karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kosova'nın gerekli tüm koşulları yerine getirdiği için Konsey'e üye olmayı hak ettiğini ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oylamasının bunu kanıtladığını belirten Kurti, "Biz bu örgüte üye olmanın önündeki engellerin Kosova'yı henüz tanımamış ülkelerden geleceğini düşündük, kalkınma ve demokrasi konusunda Kosova'nın destekçisi olan ve olmaya devam eden demokratik devletlerin engel olacağını düşünmedik." ifadelerini kullandı.

Kosova hükümetinin kabul etmediği ve resmi olmayan belgeleri (non-paper) Anayasa Mahkemesine gönderemeyeceğini kaydeden Kurti, "Bize yapılan bu talep absürttü ve absürt olmaya da devam ediyor." dedi.

Kurti, "Hükümet, Avrupa Konseyine üyeliğin (Sırp Belediyeler) Birliğine şartlanmasını kabul etmiyor. Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesini Strazburg'da değil, Brüksel'de görüşüyoruz." diye konuştu.

Fransa ve Almanya, geçen günlerde Kosova yerel basını aracılığıyla Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini, hükümetin "Sırp Belediyeler Birliği" tüzük taslağını değerlendirilmek üzere Kosova Anayasa Mahkemesi'ne göndermesinin ardından destekleyeceğini duyurmuştu. Kurti de bugün bu yönde bir talebin "bazı Avrupa başkentleri" tarafından geldiğini doğruladı.

"Sırp Belediyeler Birliği"

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, Kosova ile Sırbistan arasında AB'nin arabuluculuğunda 2013'te imzalanmıştı. Kosova Meclisinde onaylanan birliğin tüzüğü, Kosova Anayasa Mahkemesinin "yürütme yetkisine sahip olabilir" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi nedeniyle uygulamaya konulamamıştı.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasıyla ilgili AB ülkeleri tarafından hazırlanan tüzük taslağı, geçen yıl Kosova ve Sırbistan liderlerine sunulmuştu.

Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik süreci

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

AKPM, Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararı verecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bir sonraki toplantısını 16-17 Mayıs tarihlerinde yapacak.