Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Konseyine üyelik sürecinin sonuçlandırılması için Fransa ve Almanya tarafından öne sürülen, ülkede 'Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasıyla ilgili şartı kabul edemeyeceklerini bildirdi. Kurti, Kosova'nın gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oylamasının bunu kanıtladığını belirtti.

08.05.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Konseyine üyelik sürecinin sonuçlandırılması için Fransa ve Almanya tarafından öne sürülen, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği"nin kurulmasıyla ilgili şartı kabul edemeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Kurti, konuyla ilgili kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin son haftalarda "Avrupa Konseyi üyeliğiyle hiçbir ilgisi olmayan yeni bir şartla" karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kosova'nın gerekli tüm koşulları yerine getirdiği için Konsey'e üye olmayı hak ettiğini ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oylamasının bunu kanıtladığını belirten Kurti, "Biz bu örgüte üye olmanın önündeki engellerin Kosova'yı henüz tanımamış ülkelerden geleceğini düşündük, kalkınma ve demokrasi konusunda Kosova'nın destekçisi olan ve olmaya devam eden demokratik devletlerin engel olacağını düşünmedik." ifadelerini kullandı.

Kosova hükümetinin kabul etmediği ve resmi olmayan belgeleri (non-paper) Anayasa Mahkemesine gönderemeyeceğini kaydeden Kurti, "Bize yapılan bu talep absürttü ve absürt olmaya da devam ediyor." dedi.

Kurti, "Hükümet, Avrupa Konseyine üyeliğin (Sırp Belediyeler) Birliğine şartlanmasını kabul etmiyor. Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesini Strazburg'da değil, Brüksel'de görüşüyoruz." diye konuştu.

Fransa ve Almanya, geçen günlerde Kosova yerel basını aracılığıyla Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini, hükümetin "Sırp Belediyeler Birliği" tüzük taslağını değerlendirilmek üzere Kosova Anayasa Mahkemesi'ne göndermesinin ardından destekleyeceğini duyurmuştu. Kurti de bugün bu yönde bir talebin "bazı Avrupa başkentleri" tarafından geldiğini doğruladı.

"Sırp Belediyeler Birliği"

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, Kosova ile Sırbistan arasında AB'nin arabuluculuğunda 2013'te imzalanmıştı. Kosova Meclisinde onaylanan birliğin tüzüğü, Kosova Anayasa Mahkemesinin "yürütme yetkisine sahip olabilir" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi nedeniyle uygulamaya konulamamıştı.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasıyla ilgili AB ülkeleri tarafından hazırlanan tüzük taslağı, geçen yıl Kosova ve Sırbistan liderlerine sunulmuştu.

Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik süreci

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

AKPM, Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararı verecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bir sonraki toplantısını 16-17 Mayıs tarihlerinde yapacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Sırp Belediyeler Birliği şartını kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement