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- Kosova'da bayram namazı kılındı

PRİZREN - Kosova'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Kosova'nın güneyinde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi, Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanlar, daha sonra Prizren kent mezarlığına giderek yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılan Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka yaptığı açıklamada, "Bir aylık Ramazan orucundan sonra bugün Prizren'de bayram namazını kıldık. Tüm İslam aleminin bayramını kutlamak, tebrik etmek istiyorum. Tabii ki bütün İslam alemi bugün bayramı kutlarken maalesef üzüntümüz de aynı. Gazze'deki masum insanların bombalar altında bayram kutlaması bizim canımızı yakıyor. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı başta Gazze'de olmak üzere tüm dünyada barışçıl bir şekilde kutlanır" dedi.