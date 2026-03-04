Kosova\'da İftar Programı Düzenlendi

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu destekleriyle Kosova'da iftar programı düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili'nin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin Balkanlar için bir çekim merkezi olduğunu söyledi.

Kosova'dan çok sayıda öğrencinin Trakya Üniversitesinde okuduğuna dikkati çeken Angılı, sağlık sorunu olan Kosovalıların Trakya Üniversitesi Hastanesi ve şehirdeki diğer hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.

Angılı, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da kuvvetli olması temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimiz Yunus Sezer'in destekleriyle pek çok gencimiz, Edirne'de gençlik kamplarına gidiyor. Bu, Kosova ile Türkiye arasında sadece hükümet ve devletler arası ilişkileri değil, belki de en önemli değerimiz olan toplumlar arası bağları güçlendirmek konusunda son derece önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle Edirne'ye, Edirne Valimize, sadece bu iftar organizasyonu için değil, bütün yıl boyunca Kosova'yı unutmadıkları, Kosova ile Türkiye arasındaki toplumlar arası bağların kuvvetlenmesine katkı ve destek sağladıkları için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum."

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka da Edirne'nin ülkesi için ayrı bir değeri ve önemi olduğunu ifade etti.

Eğitim ve sağlık alanlarında kapılarını Kosovalılara açan Edirne'nin yöneticilerine teşekkür eden Damka, "Edirne ile olan bağlarımız gün geçtikçe daha güçlü hal almaktadır. Edirne bize yakın, Edirne bizim gönül coğrafyamızda ayrı bir şehir." diye konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Zehin de geleneksel hale gelen iftar programlarında bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programı değiştiği için iftara katılamayan Edirne Valisi Yunus Sezer'in selamlarını ileten Zehin, etkinliğin Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğa katkıda bulunmasını temenni etti.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne Devlet Korosu sanatçılarının ilahilerden oluşan konseri ve Edirne Valiliği Sema Topluluğunun sema gösterisiyle tamamlandı.

Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu, iftar programlarına, Arnavutluk'un Elbasan ve Yunanistan'ın İskeçe ile Gümülcine şehirlerinde devam edecek.