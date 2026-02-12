Kosova'da Kurti Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosova'da Kurti Hükümeti Güvenoyu Aldı

Kosova\'da Kurti Hükümeti Güvenoyu Aldı
12.02.2026 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albin Kurti'nin liderliğindeki yeni hükümet, Kosova Meclisi'nden güven oyu aldı. Kurti, yatırım ve diyalog vurgusu yaptı.

Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet Meclisten güven oyu aldı.

Kosova Meclisinde yapılan oturumda, yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.

Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasına, Lahey'de tutuklu yargılanan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski komutanlarına savcılık tarafından talep edilen 45'er yıllık hapis cezasının "gerçeği çarpıttığını" söyleyerek başladı.

Kurti, dört yıllık görev süresi boyunca savunmaya 1 milyar avro yatırım yapacaklarını, yenilenebilir enerji ile su kaynaklarına büyük yatırımlar yapılacağını ve ayrıca Kosova'da üretim sanayisinin geliştirileceğini belirtti.

Kadın istihdamına destek vereceklerini dile getiren Kurti, asgari ücretin ekonomik gelişmeye paralel olarak artırılacağını kaydetti.

Sırbistan ile diyalog sürecine de değinen Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesini yapıcı ve yaratıcı bir diyalog yoluyla sürdüreceklerini vurguladı.

Yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu yeni hükümet 120 milletvekili bulunan Kosova Meclisinde, 66 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 49 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kurti'nin sunduğu yeni kabinede Glauk Konjufca Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı görevini, Donika Gervalla-Schwarz Başbakan İkinci Yardımcısı ve Adalet Bakanı görevini üstlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Azınlık İşleri ve İşbirliği'nden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.

Kurti'nin kabinesindeki diğer isimler şu şekilde:

"Maliye Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulezon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimal Basha, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri."

Oturum, yeni kabinenin yemin etmesi ardından sona erdi.

Erken genel seçim sonuçları

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 57'sini Vetevendosje, 22'sini Kosova Demokratik Partisi (PDK), 15'ini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 6'sını Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) kazanmıştı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Romanlarının İlerici Hareketi (LPRK) 1."

Albin Kurti kimdir?

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında UÇK Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut Sırp hapishanelerine transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.

22 Mart 2021'den beri başbakan olarak görev yapan Kurti, 2020'de de 4 aylığına aynı görevi üstlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hükümet, Ekonomi, Enerji, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Kurti Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
İstanbul Valiliği’nden Ramazan kararı Tüm kurumlara talimat gönderildi İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
21:19
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 03:11:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kosova'da Kurti Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.