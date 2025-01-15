Kosova'dan Sırp Kurumlarına Kapatma

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Kosova'nın ülkede faaliyet gösteren "paralel" tüm Sırbistan kurumlarının kapatıldığını duyurmasının ardından, Sırp yetkililerden tepki geldi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti yönetiminin Sırplara karşı hukuka aykırı davrandığını belirterek, "Sırbistan yaşananları yakından takip ediyor. Sırp nüfusu Kurti'nin yeni darbelerinden korumak için önlemler alacağız." ifadesini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric de sosyal medya hesabından, Kosova'nın attığı adımların kurumlara yönelik değil, orada yaşayan Sırpların kimliğine yönelik olduğunu iddia etti.

Djuric, yaşananların tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini vurgulayarak, Kurti'nin bunu seçim kampanyasının bir parçası olarak kullandığını ancak bu tarz adımların bölgede istikrarsızlığa neden olacağını savundu.

Uluslararası kurumlara sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Djuric, "Sessizlik suç ortaklığıdır." ifadesine yer verdi.

Djuric, paylaşımında, Avrupa Birliği (AB) Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi isimleri etiketledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, kayıp kişilere ilişkin Brüksel'de katıldığı toplantıyı Kosova'daki gelişmelerden sonra yarıda bıraktı.

Brüksel'de bugün 1998-1999'da yaşanan Kosova Savaşı'nda kaybolan kişilerin durumunu görüşmek üzere Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci bünyesinde kurulan Kayıp Kişiler Komisyonunun ilk toplantısının yapıldığı kaydedildi.

Kosova tüm Sırp kurumlarını kapattı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, ülkede faaliyet gösteren "paralel" tüm Sırp kurumlarının ofislerini kapattıklarını duyurmuştu.

Polis operasyonu kapsamında Priştine, Lipyan, Obiliç, Kosova Ovası, Vıçıtırın, Novobırdo, Kameniçe, Rahovça, Viti ve Skenderay'daki paralel belediye ofisleri ile yasa dışı posta ve vergi dairelerinin kapatıldığını kaydeden Sveçla, "Söz verdiğimiz gibi, ülkemizin anayasasını ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden Sırbistan'a ait hiçbir paralel ya da suç teşkil eden yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kosova, geçen aylarda da özellikle ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait birçok kurumun ofislerini kapatmıştı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova ile Sırbistan arasında son dönemde farklı konularda yaşanan sürtüşmeler, iki ülke ilişkilerinin yeniden gerginleşeceği yönünde endişelere yol açıyor.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.