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Kosova, İsrail ile vizesiz seyahat anlaşması imzalayacak - Son Dakika
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Kosova, İsrail ile vizesiz seyahat anlaşması imzalayacak

Kosova Cumhurbaşkanlığı, İsrail ile vatandaşlarının vizesiz seyahatini sağlayacak anlaşmanın imzalanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. İki ülke arasında imzalanması beklenen anlaşmaların ele alındığı görüşmede, İsrail Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Osmani'yi vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması konusunda bilgilendirdi. Kosova vatandaşlarının İsrail'e turistik amaçlı vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili işlemler devam edecek.

Kosova, İsrail ile vizesiz seyahat anlaşması imzalayacak
29.01.2024 - 23:49,
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Kosova Cumhurbaşkanlığı, vatandaşlarının İsrail'e vizesiz seyahatini sağlayacak anlaşmanın imzalanması konusunda İsrail ile mutabık kaldıklarını duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İsrail'in Priştine Büyükelçisi Tammy Ziv'i kabul etti.

İki ülke arasında yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmaların ele alındığı görüşmede Büyükelçi Ziv, Cumhurbaşkanı Osmani'yi İsrail hükümetinin Kosova vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması için mutabık kaldığı konusunda bilgilendirdi.

İlgili bakanlıklar, Kosova vatandaşlarının İsrail'e turistik amaçlı vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili işlemlere devam edecek.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 2021'de imzalanmıştı.

Kosova, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile de vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne de vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak: AA
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