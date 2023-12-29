 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kosova, 2023'te Türkiye'den en çok ithalat yapan ülke oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova, 2023'te Türkiye'den en çok ithalat yapan ülke oldu

Kosova, 2023 yılında 5,8 milyar avro tutarında ithalat yaparken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin 792 milyon avro ile en çok ithalat yapılan ülke olduğunu belirtti. Almanya ikinci sırada yer alırken, Çin üçüncü sırada yer aldı. Kosova'nın gümrük vergisi geliri ise 1,6 milyar avro olarak gerçekleşti.

Kosova, 2023\'te Türkiye\'den en çok ithalat yapan ülke oldu
29.12.2023 - 18:07,
Abone Ol

Kosova, 2023'te 5,8 milyar avro tutarında ithalat yaparken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.

Kosova'nın 2023'te 5,8 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 792 milyon avrosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.

Llugaliu, geçen yıldan yaklaşık yüzde 9'luk artışla 2023'te ülke bütçesine 1,6 milyar avro gümrük vergisi topladıklarını, ihracatın ise 891 milyon avro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Bu yıl boyunca 9 gümrük çalışanının gözaltına alındığını paylaşan Llugaliu, 14,5 milyon avro değerinde mala da el konulduğunu kaydetti.

Basın toplantısında hazır bulunan Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de gümrüğün yıl boyunca ülke bütçesine katkı, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede mükemmel bir iş çıkardığını vurguladı.

Türkiye, 2022 yılında da Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, Kosova, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova, 2023'te Türkiye'den en çok ithalat yapan ülke oldu - Son Dakika


19:21
Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı

Son Dakika
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova, 2023'te Türkiye'den en çok ithalat yapan ülke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement