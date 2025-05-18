Kosovalı Öğrenciler İzmir'de Ağırladı

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye'nin farklı illerinde üniversite eğitimi alan Kosovalı öğrencileri Kemeraltı'ndaki Mutluluk Kahvesi'nde ağırladı. Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'nun da katıldığı buluşmada Başkan Mutlu, "Balkanlarla kurduğumuz dostluk köprümüzü güçlendirmeye, kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Mutlu, İzmir ve farklı illerde üniversite eğitimi gören Kosovalı öğrencileri Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hizmet veren Mutluluk Kahvesi'nde ağırladı.

Kosova Türklerinin kültürel kimliğine sahip çıkma kararlılığıyla her yıl kutladıkları Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada Başkan Mutlu, öğrencilerle sohbet etti.

Programda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği (TOKOB) Başkanı Onat Kovaç ile İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de hazır bulundu.

"Dostluk köprümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Kosovalı öğrencileri ve beraberindeki heyeti İzmir'in kalbi Konak'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kosova Türklerinin kültürel kimliklerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kutladıkları Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle İzmir ve farklı illerde üniversite eğitimi gören Kosovalı öğrencilerimizi Kemeraltı'nın kalbinde, Mutluluk Kahvemizde ağırladık. Balkanlarla kurduğumuz dostluk köprümüzü güçlendirmeye, kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.