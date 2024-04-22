Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri - Son Dakika
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Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri

Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'nde konser, panel, söyleşi ve belgesel gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

22.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:54
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"Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri", bu yıl 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde dördüncü kez Ayvalık'ta düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'nde 19 Nisan akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş, Aşık Veysel'in eserlerinden bir seçki ile İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konserin ardından 20 Nisan günü saat 16.00'da Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gazeteci-yazar Çiğdem Toker, iletişimci-yazar Ayşen Şahin ve Yay-Koop Başkanı Elif Akkaya'nın katılımıyla panel düzenlendi.

Etkinlikler,  Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde şair ve yazar Ahmet Ümit'in söyleşisi ve aynı günün akşamı saat 20.30'da aynı salonda "Komünist Osman" adlı belgesel gösterimi ile son buldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "19 Nisan günü başlayıp 21 Nisan akşamına kadar devam eden etkinliklerde birbirinden değerli, kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklılarla bir araya geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

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