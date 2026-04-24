Köy Enstitüleri Mirası, Kuşadası'nda Güçlü Mesajlarla Anıldı

(AYDIN) - Kuşadası'nda Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla söyleşi düzenlendi. Etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Münevver Aktaş ile emekli öğretmen Nail Topal, yaptıkları konuşmada Köy Enstitüleri'nin toplum üzerindeki etkilerine değindi.

İbramaki Sanat Galerisi Köy Enstitüleri'nin 86'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla söyleşiye ev sahipliği yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Münevver Aktaş ile emekli öğretmen Nail Topal'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, çok yönlü biçimde ele alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren söyleşide konuşmacılar, Köy Enstitüleri'nin tarihsel sürecine ve günümüze kadar uzanan etkilerine değindi.

Programda, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şube Başkanı Ferah Sürekçi de bir konuşma yaptı. Sürekçi konuşmasında, "Bugün burada Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1940'larda doğan bu devrimci eğitim hareketi, kapatılmış olsa da değerleriyle bizlere ışık olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Eğitimde eşitsizliklere dikkat çeken Sürekçi, Köy Enstitüleri'nin eşitlikçi ve kapsayıcı yapısının bugün için de ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Bu mirasın yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Sürekçi, her bireyin nitelikli eğitime erişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Söyleşinin konuşmacıları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Münevver Aktaş ile emekli öğretmen Nail Topal yer aldı. Konuşmacılar, Köy Enstitüleri'nin kuruluş felsefesinden eğitim modeline, öğretmen yetiştirme anlayışından toplumsal dönüşüme kadar pek çok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Üretim odaklı eğitim yaklaşımının dönemi açısından özgün ve ileri bir model olduğuna dikkat çekildi.

Toplumsal etkisi ele alındı

Programda yapılan sunumlarda, bu eğitim modelinin yalnızca okulla sınırlı kalmadığı, kırsal kalkınmayı destekleyen bir yapı oluşturduğu ifade edildi. Okuma yazma oranının artmasından, kültürel gelişime kadar geniş bir etki alanı yarattığı; öğretmenlerin ise bulundukları bölgelerde öncü rol üstlendiği dile getirildi.

Konuşmalarda, Köy Enstitüleri'nin Cumhuriyet'in aydınlanma hamlesinin en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bu anlayışın, bireyleri çok yönlü geliştirdiği ve toplumsal dönüşüme katkı sunduğu ifade edildi.

Söyleşi boyunca katılımcılar, yönelttikleri sorularla programa aktif şekilde dahil oldu. Özellikle sistemin neden sona erdiği ve günümüzde benzer bir modelin uygulanabilirliği üzerine yapılan değerlendirmeler dikkat çekti. Karşılıklı görüş alışverişi, etkinliğe dinamizm kazandırdı.

Programın sonunda, Köy Enstitüleri'nin ortaya koyduğu değerlerin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Eğitimde üretkenlik, dayanışma ve çağdaş düşüncenin önemine dikkat çekilerek bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliği ifade edildi. Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı temsilen, vekil olarak Meclis Üyesi Çağlayan Erdem katıldı. Bunun yanı sıra; Meclis Üyesi Hasan Göçmen, Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, Meclis Üyesi Nilüfer Tektaş Cevahir, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de salonda yer aldı. Sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgisi, etkinliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.