Köy Öğrencileri Aşçılık Deneyimi Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köy Öğrencileri Aşçılık Deneyimi Yaşadı

Köy Öğrencileri Aşçılık Deneyimi Yaşadı

Batman'da 17 öğrenci, Hasankeyf Üniversitesinde yemek yapma deneyimiyle unutulmaz bir gün geçirdi.

22.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler, Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda aşçılık deneyimi yaşadı.

Hasankeyf ilçesinin Akalin köyündeki Akalin İlkokulunda okuyan 17 öğrenci Batman Üniversitesinin daveti üzerine Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda misafir edildi.

Burada Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Pastacılık ve Ekmekçilik Programında görevli öğretim görevlileri ile mutfağa geçen öğrenciler birlikte krep hazırladı.

Öğrencilere daha sonra Hasankeyf Uygulama Otelinin lokantasında yemek ikramında bulunuldu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gazetecilere, Akalin İlkokulunda okuyan 17 öğrenciyi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilere farklı bir gün yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eder Demir, "17 evladımızı misafir ettik. Kabuğuna çekilmiş üniversite değiliz. Üniversitemizin imkanlarını ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de istifadesine sunuyoruz. Bugün burada öğrencilerimizin yüzündeki ışıltıyı görmek bize ayrıca mutluluk veriyor." dedi.

Akalin İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatih Aygün de Batman Üniversitesinin davetiyle Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'na geldiklerini ve öğrencilerle birlikte farklı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin yemek yapma deneyimi yaşadığını ifade eden Aygün, "Çocuklar krep yaptılar, çok heyecanlandılar. Sonra kendi yaptıkları krepleri tattılar. Üniversitemizin lokantasında Rektörümüz ve Hasankeyf Kaymakamının katılımıyla yemek yedik. Çocuklar için çok farklı bir gün oldu. İlk defa böyle bir deneyim yaşadılar. Onlara böyle bir gün yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Alp de arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Hasankeyf, Güncel, batman, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Öğrencileri Aşçılık Deneyimi Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: Köy Öğrencileri Aşçılık Deneyimi Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.