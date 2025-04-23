Köy Okulunda Eğlenceli 23 Nisan Kutlaması

Köy okulunda öğrenciler unutulmaya yüz tutan 23 Nisan oyunlarıyla eğlendi

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karacalar Köyü İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, unutulmaya yüz tutan 23 Nisan oyunlarıyla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karacalar Köyü İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli bir şenlik düzenlendi. Unutulmaya yüz tutan 23 Nisan oyunların oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte; sandalye kapmaca, çuval yarışı, kaşıkla top taşıma, balon patlatma ve yoğurt yeme yarışması gibi geçmişten bugüne uzanan eğlenceli oyunlarla öğrenciler neşeli vakit geçirdi. Yüzleri çeşitli figürlerle boyanan minikler, danslı oyunlarla enerjilerini ortaya koyarken; halat çekme ve yumurta taşıma gibi geleneksel yarışmalarla da kıyasıya rekabet etti. Bayram coşkusu, küçüklerin kahkahaları ve oyun alanındaki renkli görüntülerle zirveye ulaştı.

"Kaybedeni olmayan yarışmalar yaptık"

bu özel günde öğrencileriyle birlikte şenlik havasında bir kutlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Karacalar Köyü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Kübra Kartal, "23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı için güzel bir etkinlik planladık. Gösteri tarzından uzak, çocuklarımızla birlikte yarışma havasında, kaybedeni olmayan oyunlar oynadık. Her çocuğumuza hediyelerimizi hazırladık. Çocukların böyle ortamlarda daha çok eğlendiklerini, kendi doğallıklarıyla oyun oynadıklarında daha mutlu olduklarını gözlemliyoruz. Bu tarz etkinlikler, aynı zamanda onların birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrenmelerine de katkı sağlıyor" dedi.

"Umut elçileri olarak iyiliği yaymaya devam edeceğiz"

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Sevgi Polat, "Öğrencilerimize çeşitli sürprizler ve hediyeler hazırladık. Bugünün daha anlamlı ve güzel geçmesine katkı sunduk. Biz de en az çocuklar kadar eğlendik. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle buluşmamızı sağlayan bu güzel etkinlikte emeği geçen Sivas Valiliği'ne, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ederiz. Umut elçileri olarak iyilikte yarışmaya ve iyiliği yaymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün çok eğlendim"

Yaşadığı mutluluğu dile getiren öğrencilerden Hayal Eslem Kaya, "Burada arkadaşlarımla oyun oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Ablalar bize Kırmızı Başlıklı Kız tiyatrosu oynadı. Çuval yarışı yaptık. Çok hoşuma gitti. Bugün çok eğlendim" dedi.