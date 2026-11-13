Köy okulundaki Livaneli, dünyanın en iyi 50 öğretmeni listesine giren ilk Türk oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Dilek Livaneli, köy okulunda başlattığı dönüşümle uluslararası başarılar elde etti. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın öğretmeni seçilen, 2015 yılında ise Global Teacher Prize'da (Küresel Öğretmen Ödülü) dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olan Livaneli, "Eğitim yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Çarşamba ilçesine bağlı Kumköy İlkokulu'nda, birleştirilmiş sınıfta tek başına eğitim veren bir köy okulu öğretmeniyken 2012'de MEB tarafından yılın öğretmeni seçilen Dilek Livaneli, 2015'te eğitimin Nobel'i olarak adlandırılan Global Teacher Prize'a (Küresel Öğretmen Ödülü) aday gösterilerek 127 ülkeden 30 binden fazla öğretmen arasından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Türkiye'yi temsil eden Livaneli, Varkey Gems Foundation tarafından eğitim elçisi seçildi. Livaneli, köy okulunda başlayıp uluslararası arenada elde ettiği başarılarla devam eden kariyer yolculuğunu 'Bir Dilek Yetmez' adlı kitabında kaleme aldı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞTIM'

Eğitimde fırsat eşitliğini temel aldığını belirten Dilek Livaneli, "Bir köy okulunda öğretmenliğe başladığımda şartların yetersizliğini bir engel olarak görmedim. Çocukların hayallerini büyütmek, onlara farklı dünyaların kapılarını açmak istedim. Bunun için öncelikle okulumuzun fiziki koşullarını değiştirdik. Ancak benim için asıl önemli olan çocukların tiyatroyla, operayla, sporla, sanatla ve farklı kültürlerle tanışmasıydı. Eğitim yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER KAZANDIM

Çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görüldüğünü ifade eden Livaneli, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl üst üste yılın öğretmeni seçildim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Samsun'u temsil ettim. Amerika'da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü, İngiltere'de Cumhuriyet Başarı Ödülü ve Avrupa Parlamentosu tarafından da Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nü kazandım. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na resmi konuşmacı olarak davet edildim. Eğitimde fırsat eşitliği konulu konferansta Türkiye'yi temsil ettim" diye konuştu.

DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM

Küçük bir köy okulundan uluslararası platformlara uzanan yolculuğunun kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Livaneli, "Küçücük bir köy okulundan dünyaya uzanan bu yolculuk benim için tarifsiz bir gurur. Global Teacher Prize'da dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olmak, Türk öğretmeninin hikayesini dünyaya anlatabilmek açısından da çok kıymetliydi. Bugün artık daha fazla öğretmene, meslektaşıma ve öğrenciye ulaşmak istiyorum. Çünkü öğretmenliğin yalnızca sınıfta değil, toplumun her alanında değişim yaratabilecek çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğitim Elçiliği Programı kapsamında her yıl Türkiye'nin yedi bölgesinden yedi şehir ve yedi pilot köy belirleyerek köy okullarının eğitim olanaklarını geliştirmek, çocuklara yeni fırsatlar sunmak istiyorum. Yurt dışından Türkiye'ye uzanan dayanışma köprüleri kurarak bu çalışmaları büyütmeyi hedefliyorum. Benim için en büyük başarı, daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmek ve onların hayallerine yeni kapılar açabilmek" dedi.