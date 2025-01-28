Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi tarafından darbedilen kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyobası Mahallesi'nde Yunus K'nin (34) ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan eşi Ummuhan K'nin (25) darp sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ummuhan K, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Yunus K. tutuklandı.
Yunus K. (34) 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan K'nin bayıldığı ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Eşini Darp Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika
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