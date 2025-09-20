Köyceğiz Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altında - Son Dakika
Köyceğiz Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altında

Köyceğiz Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altında
20.09.2025 16:30
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınında 230 ev tahliye edildi, müdahale sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

230 EV BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilliyle hayran bırakan bölgede yürek yakan manzara! Siyaha döndü

20 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde yanan alanlar dronla görüntülendi. Kayıtlarda, yangından zarar gören ormanlık alanların yeşilden siyaha döndüğü görülüyor.

Kaynak: AA

Köyceğiz Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altında

