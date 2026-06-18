Köyde Yeni Bir Başlangıç: Fadime Gürdür'ün Hayvancılık Hikayesi

MANİSA'nın kırsal Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Fadime Gürdür (26), şehir hayatından sıkılıp, köyüne dönerek küçükbaş yetiştiriciliğine başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla keçilerinin bakımını yapan, sağımından çobanlığına kadar tüm işleri üstlenen Gürdür, kendi keçi peyniri markasını kurma hayaliyle üretime devam ediyor.

Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan, lise eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca farklı işlerde çalışan Fadime Gürdür, iki ay önce kurumsal bir şirketteki görevinden ayrılarak köyüne döndü. Kendi işini kurmaya karar verdiğini belirten Gürdür, ailesine ait küçükbaş sayısını iki katına çıkardı ve hayvancılık yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan Gürdür, keçilerin bakımını yapıyor, sağım işlemlerini gerçekleştiriyor ve sürüyü otlatmaya çıkarıyor. Gün boyunca hayvanların yemlenmesi, ahır temizliği ve diğer işleriyle ilgilenen Gürdür, şehir yaşamını geride bırakarak üretimin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'YAPTIĞIM İŞTEN GURUR DUYUYORUM'

Gürdür, kadınların hayvancılık yapamayacağı yönündeki önyargılara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini kaydetti. Hayvancılığın çocukluğundan beri hayatının bir parçası olduğunu belirten Gürdür, "Bu işi aslında yıllardır yapıyorduk. İki ay önce çalıştığım kurumsal şirketten ayrılıp, babamın yanına geldim ve tamamen hayvancılığa yöneldim. Şu anki süreçten çok memnunum. Akranlarım şehirde vakit geçirirken ben hayvanlarımla uğraşıyorum. Ama bundan mutluyum. Yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.

'YOLUN BAŞINDAYIM'

Kadınların hayvancılık yapmasına yönelik önyargılarla karşılaştığına dikkat çeken Gürdür, buna rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti. Gürdür, "Keçi beslediğim gören bazı kişilerin 'Yapamazsın, olmaz' gibi düşünceleri oldu. Ama ben başaracağıma inanıyorum. Yolun başındayım ve hedeflerim var" dedi.

'MARKAMI OLUŞTURMAK İSTİYORUM'

Gelecekte keçi sütü ve keçi peynirinden kendi markasını oluşturmayı istediğini belirten Fadime Gürdür, devlet desteklerinden de yararlanmayı planladığını söyledi. Gürdür, "İlerleyen süreçte keçi peynirini bir marka haline getirmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Genç girişimci olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanmayı düşünüyorum. Destekler olursa işlerimizi daha da büyütebiliriz" diye konuştu.