Koyulhisar'da "Sıfır Atık" sergisi açıldı - Son Dakika
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Koyulhisar'da "Sıfır Atık" sergisi açıldı

Koyulhisar\'da "Sıfır Atık" sergisi açıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "Sıfır Atık" sergisi düzenlendi.

02.05.2025 12:43
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "Sıfır Atık" sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla atıklardan çeşitli materyaller oluşturdu.

Öğrencilerin, öğretmenleri nezaretinde açtığı sergi ilgi gördü.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Ataç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak dönüşüme geri kazandırdıklarını söyledi.

Ataç, emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Gamze Yıldız ise geri dönüşümün sadece atıkların yeniden değerlendirilmesi açısından değil, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri açısından da önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğlenerek el becerilerini geliştirdiğini ifade eden Yıldız, "Öğrencilerin boş kutular, pet şişeler ve eski gazetelerle yaptığı projeler onların hayal gücünü harekete geçiriyor. Çocuklar, grup çalışmalarında bir araya gelerek sosyal becerilerini geliştiriyor ve birlikte çalışmanın keyfini çıkartıyor. Her bir geri dönüşüm etkinliği çocuklarımıza gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya bırakmanın yollarını öğretiyor." dedi.

Kaynak: AA

Koyulhisar, Güncel, Çevre, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyulhisar'da 'Sıfır Atık' sergisi açıldı - Son Dakika

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