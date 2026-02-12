Koyunlar Minibüsün Etrafında Dönüyor - Son Dakika
Koyunlar Minibüsün Etrafında Dönüyor

Koyunlar Minibüsün Etrafında Dönüyor
12.02.2026 13:30  Güncelleme: 14:11
Koyunlar Minibüsün Etrafında Dönüyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde, koyunlar park halindeki minibüsün etrafında halka oluşturarak döndü.

Araklı ilçesi Yassıkaya Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır besicilikle uğraşan Faik Hancı (43), sabah saatlerinde koyunlarını yemlemek için ahırdan çıkardı. Otlama alanına yönelmesi beklenen koyunlar, bu kez park halindeki minibüsün çevresinde halka oluşturdu. Aynı hızla ve düzenli şekilde hareket eden sürü, dakikalar boyunca aracın çevresinde daire oluşturarak döndü.

"İLGİNÇ BİR OLAY"

Ortaya çıkan ilginç anları cep telefonu ile kayda alan Faik Hancı, benzer durumlarla nadiren karşılaştıklarını belirterek, "Araklı ilçesinin Yassıkaya Mahallesi'nde 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlginç bir olay, başıma geldi. Hayvanların arabanın etrafında döndüğünü gördüm. O an da hoşuma gitti, bir video çektim. Bu olaya az da olsa rastlamışızdır. Kışın köydeyiz, yazın da dağlara çıkıyoruz. Hayvan sevgisi devam ediyor. Biz de bu olayı insanlara göstermek istedik" dedi.

Kaynak: DHA

Koyunlar Minibüsün Etrafında Dönüyor

