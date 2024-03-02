Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıktı 'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor - Son Dakika
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Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıktı 'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor

'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor. Türkiye'nin çam fıstığı deposu Kozak Yaylası'nda çalışmaları meyvelerini veriyor. İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çam fıstığı deposu olarak bilinen Kozak Yaylası'nda verim artırmaya yönelik projeler meyvesini veriyor. Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarken, yöre halkı önümüzdeki yıllarda verimliliğin artacağından umutlu.

02.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
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Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıktı

'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor

Türkiye'nin çam fıstığı deposu Kozak Yaylası'nda çalışmaları meyvelerini veriyor

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çam fıstığı deposu olarak bilinen Kozak Yaylası'nda verim artırmaya yönelik projeler meyvesini veriyor. Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarken, yöre halkı önümüzdeki yıllarda verimliliğin artacağından umutlu.

Türkiye çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda, son yıllarda görülen verim düşüklüğünü gidermek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen, verim arttırmaya yönelik projeler meyvesini vermeye başladı. Hasada başlayan yöre halkı önceki yıllarda yüzde 20 olan kozalak veriminin, artık yüzde 60'ı bulduğunu ve geleceğe dair umutlarının arttığını söylüyor. Bölgede incelemelerde bulunmak üzere Kozak Karaveliler Mahallesi'ndeki fıstıkçamı ormanlarına gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, burada Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Mahalle Muhtarı Feridun Kaya'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Eş zamanlı olarak 11 adet proje yürüttük"

Yöre halkının adına 'dumansız fabrika' dedikleri Bergama Kozak bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan fıstıkçamı ağaçlarında, son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğünün sona ermesi için her geçen gün çözüme daha da yaklaştıklarını söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Derince, "Neredeyse ülkenin bu alanda faaliyet gösteren tüm üniversitelerini ve bilim insanlarını mücadeleye dahil ederek eş zamanlı olarak 11 adet proje yürüttük. Özellikle azalan tozlaşmayı arttırmak üzere proje kapsamında, elektrostatik basınç sistemi ile tozlaşmanın daha hızlı ve daha kalıcı olmasını sağlamaya çalıştık. Sağlıklı polenleri kullanarak doğal döllenmedeki başarı oranını arttırdık ve fıstıkçamı ağaçlarının bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalıştık. Yine aynı zamanda tohumlara zarar veren Leptoglossus occidentalis isimli böceğin de olumsuz etkisini azaltmaya çalıştık ve ülker dökümlerinin de önüne geçmeye çalıştık. Bölgede sürekli yaptığımız gözlemler ve yöre halkından yaptığımız geri dönüşler gösteriyor ki kozalaklarda yüzde 20'lere kadar düşen verim son yıllarda yüzde 60'lara kadar çıkmış durumda. Bu da bizim umutlarımızı ve motivasyonumuzu arttırmaktadır" dedi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı'na destekleri için teşekkür ediyoruz"

Fıstıkçamı ağaçlarında görülen ve verim düşüklüğüne yol açan hastalıktan önce 4-5 ton hane başına çam fıstığı topladıklarını söyleyen Karaveliler Köyü sakinlerinden Tahsin Koruculu, geçen yıl uzun bir aradan sonra 3 tona kadar ürün alabildiklerini bu yıl da 4 ton ürün beklediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyleyen Korucu, "30 yıldır bu bölgede çam fıstığı üretimi ile uğraşıyoruz. En önemli geçim kaynağımız. 10 yaşından beri bu işlerin içindeyim ama maalesef 2009 yılından itibaren ağaçlarımızda verim düşüklüğü başladı. Yapılan bilimsel araştırmalar buna, bir sinek benzeri böceğin ve küresel ısınma iklim değişikliği gibi nedenlerin yol açtığı söylendi. Yüzde 20'lere düşen verimin, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ile artık yüzde 60'lara çıktığını görüyoruz ve yeniden eski bol kazançlı, verimli günlere dönmenin umudunu sevincini yaşıyoruz. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sofraların ve yemek endüstrisinin vazgeçilmez unsuru olan çam fıstığının kilosu kabuklu olarak 600 TL'ye, soyulmuşu ise bin 200 TL'den piyasada alıcı buluyor. Kozak Yaylasında fıstıkçamı ormanlarından yöre halkı hane başına 500 bin ile 800 bin arasında hane başına yıllık gelir elde ediyorlar.

Kozalak verimi yüzde 20\'den yüzde 60\'a çıktı \'Dumansız fabrika\' Kozak Yaylası\'nda yüzler gülüyor
Kaynak: İHA

Kozak Yaylası, Türkiye, Bergama, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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